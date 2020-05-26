Вашингтон изучает возможность введения новых санкций против «Северного потока-2»

Несмотря на предвыборную кампанию в США, процесс принятия соответствующего законопроекта может быть быстрым, — сказал исполняющий директора американской разведки Ричард Греналл, — его слова приводит немецкая газета Handelsblatt.

Ранее из-за санкций со стороны США работу прекратила швейцарская компания-трубоукладчик «Allseas». Единственным судном, которое может продолжить прокладку в России является корабль «Академик Черский». Ранее немецкое издание Фокус писало, что если Газпром задействует судно, Вашингтон может наложить санкции и на него.