Богатейшие люди России за время пандемии увеличили свое состояние еще на 60 миллиардов долларов

Число долларовых миллиардеров за последние два месяца превысило отметку 100 человек, — пишет журнал Форбс.

За точку отсчета издание приняло 18 марта, когда мировые фондовые рынки пережили одно из самых сильных падений в истории.

Как отмечается, больше других разбогател владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Следом идет совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.