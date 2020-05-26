Богатейшие люди России за время пандемии увеличили свое состояние еще на 60 миллиардов долларов

Число долларовых миллиардеров за последние два месяца превысило отметку 100 человек, — пишет журнал Форбс.
За точку отсчета издание приняло 18 марта, когда мировые фондовые рынки пережили одно из самых сильных падений в истории.
Как отмечается, больше других разбогател владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Следом идет совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
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Число долларовых миллиардеров за последние два месяца превысило отметку 100 человек, — пишет журнал Форбс.