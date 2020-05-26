Киностудия «Ленфильм» оказалась на пороге дефолта

Он может произойти уже в конце июня, если действия, направленные на вывод компании из кризисного состояния, не будут приняты безотлагательно. Об этом в видеообращении в Фейсбуке сказал кинорежиссер, член совета директоров «Ленфильма» Алексей Герман. Он отметил, что ранее о мерах поддержки говорил президент Владимир Путин.

В 2013 году киностудия взяла кредит на полтора миллиарда рублей, а в конце прошлого года стало известно, что «Ленфильм» ведет работу по реструктуризации задолженности и выводу предприятия из кризисной ситуации.