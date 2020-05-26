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20:03, 26 мая 2020

Портал Госуслуг могут разрешить использовать для онлайн-голосования по вопросам ЖКХ

Министерство связи подготовило проект постановления правительства, который регламентирует использование сайта для проведения общего собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Коммерсантъ».

Закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс, который разрешает проводить подобные собрания онлайн, накануне подписал президент.

По данным ведомства, ежегодно в стране проводится более полутора миллионов голосований собственников жилья. Новый инструмент призван повысить прозрачность этой процедуры.



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