Портал Госуслуг могут разрешить использовать для онлайн-голосования по вопросам ЖКХ

Министерство связи подготовило проект постановления правительства, который регламентирует использование сайта для проведения общего собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Коммерсантъ».

Закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс, который разрешает проводить подобные собрания онлайн, накануне подписал президент.

По данным ведомства, ежегодно в стране проводится более полутора миллионов голосований собственников жилья. Новый инструмент призван повысить прозрачность этой процедуры.