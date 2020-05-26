Пользователи приложения «Социальный мониторинг» будут получать запросы на отправку селфи по СМС

Этот вариант уже тестируют. Со временем он заменит действующие пуш-уведомления, — сообщается на сайте столичного мэра.

На некорректную работу приложения и незаконные штрафы ранее поступали многочисленные жалобы от москвичей. Предполагается, что часть проблем можно будет избежать благодаря отправке СМС, так как некоторые пользователи отключают уведомления приложений и попросту не видят, что им пришел запрос на фотографии, – сказал глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Глава Совета по правам человека при президенте предложил аннулировать штрафы, выписанные на основе данных приложения «Социальный мониторинг». Работа сервиса сопровождается многочисленными сбоями, и очень многие оспаривают эти штрафы. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Валерий Фадеев.

Валерий Фадеев отметил, что понимает сложность работы властей в условиях пандемии, но считает отмену штрафов справедливым решением.