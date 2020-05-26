Правительство обещает помочь книгоиздателям

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, издательское дело и полиграфию войдут в перечень отраслей экономики, которым государство окажет поддержку в условиях эпидемии, — об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее участники рынка оценили потери по итогам года в 15 миллиардов рублей при оптимистичном сценарии. Они отметили, что даже рост продаж в интернете не позволяет издателям компенсировать отсутствие выручки от продаж книг через традиционные магазины. Они неоднократно просили власти включить отрасль в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса.