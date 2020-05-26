США обвинили Россию в переброске авиации в Ливию для поддержки наемников

Как утверждается, тем самым Москва поддерживает армию маршала Халифы Хафтара, воюющую против официальных властей страны.

Уже невозможно отрицать причастность России к ливийскому конфликту, настаивают в Пентагоне. Там утверждают, что располагают данными о передаче истребителей наемникам частной военной кампании Вагнера. В военном ведомстве США полагают, что они будут обеспечивать наступление Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на силы Правительства национального согласия, признанного международным сообществом. Как утверждается, российские самолеты перед прибытием в зону конфликта находились в Сирии, где были перекрашены, чтобы об их происхождении никто не узнал. При этом такое вооружение без государственной поддержки ни наемники, ни армия Хафтара получать не может, заключили в Пентагоне.

Эти обвинения уже назвали ложными в комитете Госдумы по обороне, передает агентство «Интерфакс». Там настаивают, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта в Ливии.

Гражданская война в Ливии продолжается уже более 9 лет.