Бывший сотрудник ГРУ, осужденный за государственную измену, освободился из колонии

Геннадий Кравцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд сократил этот срок до 6 лет. О своем освобождении он сам рассказал сайту «МБХ медиа».

Поводом для уголовного дела стало резюме, которое Кравцов направил в шведскую компанию. К тому моменту он уже не служил в разведке, с него сняли допуски секретности и разрешили выезжать за границу. При этом, по данным следствия, Кравцов указал в резюме, что служил в ГРУ и работал над космическим аппаратом «Целина-2». Адвокаты настаивали на том, что вся информация о проекте находилась в отрытом доступе и не была секретной.