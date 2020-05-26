Первый министр топлива энергетики в истории новой России Владимир Лопухин скончался от коронавируса

Из публичной политики Лопухин ушел давно. Он работал в финансовых структурах, был главой собственной консалтинговой фирмы. О смерти финансиста сообщил его друг, писатель Денис Драгунской, который написал об этом на своей странице в Фейсбуке. Лопухин руководил ведомством в первом составе правительства Ельцина, но продолжалось это недолго, с ноября 1991 года по июнь 1992. Программа реформы нефтегазовой отрасли, которую он предложил предполагала образование компаний полного цикла – от добычи и переработки нефти до реализации. Эти страктуры должны были стать самоокупаемыми после освобождения цен на нефть. Ельцину эта идея не понравилась и он отправил министра в отставку, назначив ему на смену Виктора Черномырина. После этого на государственных должностях Лопухин не работал.

Владимиру Лопухину было 68 лет. О времени и месте похорон пока не сообщается.