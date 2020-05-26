В России от коронавируса умер 101 медицинский работник

Данные Минздрава приводит агентство «Интерфакс». Ведомство сверяет цифры с Фондом социального страхования и так называемого «Списка памяти», который составляют сами врачи. При этом сейчас в «Списке» более 300 фамилий, однако результаты тестов умерших в нем не проверяются.

Российские власти ранее не публиковали отдельную статистику по медикам, заразившихся коронавирусом, или ставших жертвами инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что соответствующий показатель за во время пандемии практически не вырос.