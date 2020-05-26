В Москве на одиночном пикете задержали муниципального депутата и журналиста Илью Азара

По словам адвоката Михаила Бирюкова, полиция отказывается пустить его к задержанному.

Между тем, как сам Азар написал на своей странице в Фейсбуке, его оставляют в ОВД на ночь и изымают все вещи. Он предположил, что завтра его будут судить по статье о нарушении порядка проведения митинга. Сам муниципальный депутат назвал свое задержание и обвинения незаконными.



Ранее на пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, также задержали активиста Виктора Немытова.

Воронцов обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. Следствие считает, что в случае невыплаты денег, он угрожал опубликовать личные фотографии экс-сотрудника МВД. Кроме того, на Воронцова заели еще одно дело о незаконном обороте порнографических материалов. Сам основатель паблика связывает преследование со своей деятельностью и отстаивании прав рядовых полицейских.