Журналист Азар задержан во время одиночного пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» в Москве

В Москве возле здания Главного управления МВД задержали журналиста Илью Азара во время одиночного пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Михаил Бирюков.

«Илья Азар был задержан в 17.20 у здания ГУ МВД Москвы на Петровке 38 во время одиночного пикета в поддержку Владимира Воронцова и доставлен в ОВД «Тверское», — рассказал он.

Как добавил М.Бирюков, сейчас он находится в данном ОВД, однако его не допускают к подзащитному. «Протоколы пока не составлены, основания задержания не объявляют», — подчеркнул адвокат.