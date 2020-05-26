Бассейны и фитнес-клубы после возобновления работы должны будут принимать посетителей по записи

Об этом говорится в рекомендациях на сайте Роспотребнадзор. Кроме того, нужно будет расставить тренажеры на полтора метра друг от друга и нанести разметку в залах для групповых занятий, а также закрыть часть кабинок для переодевания

Согласно документу, посетителям нельзя будет предлагать чай или кофе – только бутилированную воду.

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения, введенные из-за коронавируса в три этапа. Открытие предприятий сферы услуг, к которым относятся фитнес-центры и бассейны, предусмотрены уже на первом. По оценкам ведомства, к этому готовы более половины российских регионов.