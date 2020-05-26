Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля

Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля. Ранее речь шла о том, чтобы провести его 24 июня, однако пока соответствующего решения объявлено не было.

Сегодня Владимир Путин сказал лишь о том, что в эту дату пройдет парад Победы, так и не состоявшийся 9-го мая из-за эпидемии коронавируса.

С инициативой о внесении поправок в основной закон страны в начале этого года выступил Владимир Путин. Голосование должно было пройти 12 апреля, но также было отменено.