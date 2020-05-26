Муниципального депутата Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Журналист проводил там одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова – пишет сайт «ОВД-Инфо». Ранее там же задержали активиста Виктора Немытова.

Воронцов обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. Следствие считает, что в случае невыплаты денег, он угрожал опубликовать личные фотографии экс-сотрудника МВД. Кроме того, на Воронцова заели еще одно дело о незаконном обороте порнографических материалов. Сам основатель паблика связывает преследование со своей деятельностью и отстаивании прав рядовых полицейских.