В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму

Нечто подобное уже наблюдалось в недавней истории. В 2014 году после введения санкций против России и обвала курса рубля, россияне начали снимать деньги со своих счетов в долларах. Сейчас сумма причин несколько иная – пандемия коронавируса, новые налоги на доходы с банковских вкладов и коллапс нефтяного рынка. Предвидя эту ситуацию, банки ввезли в страну рекордное количество валюты, что позволило избежать дефицита и россияне обналичили почти 5 миллиардов долларов и более миллиарда евро. Как сообщает РБК, по сравнению с февралем, сумма выросла в три раза. Это позволило избежать паники на рынке, которая отмечалась шесть лет назад. «Ведомости» сообщают, что в апреле отток средств со счетов замедлился. В денежном выражении сумма снятых денег составить примерно миллиард долларов. За первую половину мая сохранились апрельские темпы. В ближайшей перспективе эксперты ожидают рост спроса на валюту со стороны импортеров после возобновления торговли и одновременное падение из-за срыва курортного сезона.

Реальный курс рубля по отношению к доллару в апреле упал более чем на 12 процентов.