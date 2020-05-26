Администрация Центрального района Санкт-Петербурга не против изображения Бродского возле его мемориальной квартиры

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга не против изображения Иосифа Бродского напротив окон его мемориальной квартиры. Если художник согласует все с Смольным, картину не будут закрашивать.

Автор портрета Иосифа Бродского Олег Лукьянов намерен получить все необходимые разрешения, чтобы фреска осталась на месте. Об этом художник рассказал корреспонденту Эха. В день восьмидесятилетия поэта Лукьянов поместил портрет на кирпичный забор, который видно из окон знаменитых «полутора комнат» Бродского. Художник счёл стену бесхозной, но, как оказалось, она принадлежит соседней школе. Картину закрасили по распоряжению завхоза. Двое суток петербуржцы пытались очистить портрет, а потом стали писать на его месте стихи. Цитаты из произведений нобелевского лауреата и творчество безымянных авторов исчезали под новыми слоями краски. Однако художник всё-таки может вернуть портрет Бродского под окна квартиры поэта. Пресс-секретарь центрального района Петербурга Наталья Чачина объяснила, что для этого автор должен согласовать свою работу с чиновниками. Если бы администрация школы оставила незаконный рисунок на месте, учебное заведение могли оштрафовать на сумму до 70 тысяч рублей, отметила Чачина.

В коцне прошлого года сотрудники коммунальных служб в Санкт-Петербурге за несколько часов закрасили портрет академика Сахарова, который был размещен в память о 30-летии со дня его смерти.