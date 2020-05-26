Организаторы премии «Большая сказка» отказались убирать из ее названия имя Эдуарда Успенского

На этом настаивала дочь писателя. Она утверждает, что классик детской литературы этого не достоин.

Имя Успенского планируется присвоить премии «в знак признания его заслуг как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа», — сообщила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. По ее словам, в своей культурно-просветительской деятельности библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами писателей и художников-иллюстраторов, не принимая во внимание их личные качества. Таков был ответ на открытое письмо дочери знаменитого писателя, умершего в 2018 году, которое опубликовала газета «Собеседник». В нем Татьяна Успенская обвинила отца в домашнем насилии, отметив, что новая премия в области детской литературы не должна носить имя такого человека. Татьяна утверждает, что автор популярных детских книг и мультперсонажей, таких как крокодил Гена и Чебурашка, пёс Шарик и кот Матроскин, братья Колобки и других «был человеком очень жестоким», всю жизнь применявшим насилие в семье, в том числе в отношении детей. «Грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни», — пишет Татьяна, добавляя, что такой же нормой стала «показная идиллия», когда под телекамеры внуки должны были изображать «счастливую семью великого писателя». Женщина отмечает, что отец знал о своих проблемах, в том числе с алкоголем, но не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником тоталитарной секты Виктора Столбуна. Эдуард Успенский, как подчеркивает его дочь, «будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями…, не сумел преодолеть свои человеческие пороки».

Позицию Татьяны поддержал писатель Валентин Постников, подтвердив, что Успенский был настоящим «домашним тираном».

По мнению Валентина Постникова, есть много достойных писателей, чьим именем можно назвать главную премию за детскую литературу. В их числе, Николай Носов, Виктор Драгунский и Юрий Дружков.

Сейчас лучше обсуждать не биографию конкретного человека, а то, что необходимы изменения в общественной системе взглядов. Так считает директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

По словам Ривиной, всем нужно учиться создавать мир, в котором не будет насилия.

Накануне Российская Государственная Детская Библиотека завершила конкурс на логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Итоги подведут 1 июня.