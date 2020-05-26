Варшава подтвердила значительное сокращение транзита газа по трубопроводу Ямал-Европа

Он идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию. Ранее сообщалось, что транзит остановлен полностью. — возможно, до конца месяца. Это связано с тем. что недавно истек срок контракта на транспортировку газа.
2020-05-26T18:23:53+03:00
2020-05-26T18:23:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 26 мая 2020
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