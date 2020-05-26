Чехия со сегодняшнего дня открывает пограничные пункты на границах с Австрией и Германией

С сегодняшнего дня все пограничные переходы будут свободны для пересечения, контроль будет носить выборочный характер. За пересечение границы за пределами разрешенных пунктов или за умышленное уклонение от контроля может быть наложен штраф в размере до 50 000 крон. Штраф в размере до одного миллиона крон может быть в случае несоблюдения мер Минздрава, таких как непредоставление отрицательного теста на ковид при въезде в Чехию, несоблюдение карантина или незаконный въезд на территорию страны. Пускать на территорию Чехии пограничники будут только своих граждан , иностранцев, имеющих вид на жительство, а также студентов стран ЕС и лиц, совершающих деловые поездки. Туристам въезд запрещен.

Дальнейшее ослабление пограничного режима должно произойти 8 июня, когда Чехия откажется от предоставления отрицательных тестов на covid-19 у людей, возвращающихся из стран, границы с которыми уже открыты. Об этом на прошлой неделе говорил министр здравоохранения Адам Войтех. По его словам, Австрия, Словакия и Хорватия, например, будут в числе стран, не подверженных риску, а министр иностранных дел Томаш Петржичек также говорил о Греции и Болгарии.

На прошлой неделе, после видеоконференции со своими словацкими и австрийскими коллегами, Петржичек также заявил, что с Австрией был достигнут консенсус в отношении того, что границы между странами могут быть открыты для туристов к середине июня без необходимости предоставления отрицательных тестов на ковид. Чехи предложили аналогичную модель Словакии, но этот момент находится в процессе обсуждения. Премьер-министр Андрей Бабиш счел бы идеальным, чтобы границы между Чешской Республикой, Словакией, Германией, Австрией и Венгрией были открыты для свободного передвижения уже 15 июня.

С понедельника в Чехии начался новый этап снятия карантинных ограничений, разрешены массовые мероприятия, открываются бары, рестораны, кафе и отели. Жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также в других местах, где социальная дистанция составляет менее 2 метров.