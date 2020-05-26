Власти Испании пересмотрели статистику смертности от коронавируса

Об этом пишут западные СМИ.

Минздрав Испании уменьшил число летальных исходов примерно на две тысячи случаев, и сейчас оно составляет около 27 тысяч. Объяснение тому – изменившиеся критерии сбора данных.

Как сообщает сайт Дойче велле, глава национального министерства здравоохранения Фернандо Симон пояснил, что некоторые смертные случаи от КОВИД-19 были зафиксированы дважды. Кроме этого, корононавирус был записан причиной гибели некоторых пациентов без проведения необходимых и тщательных анализов. Медицинские власти страны также провели ревизию числа заражений, сократив цифру в 235 400 инфицированных на 372 случая. Помимо этого власти Испании заявили, что с 1 июля снимут карантинные меры для приезжающих в страну иностранных туристов.

В рамках начавшейся первой фазы снятия ограничительных мер для собственных граждан, правительство открыло рестораны и бары в крупнейших испанских городах, таких как Мадрид и Барселона. Послабления также предполагают снятие запрета на скопления людей в одном месте и разрешают некоторые культурные и спортивные мероприятия. Футбольным клубам позволены тренировки с участием не более 10 игроков. В периферийных и менее населенных районах Испании, где эпидемия не приняла столь широких масштабов, помимо прочего, разрешено проведение свадеб, свидания с родственниками в медицинских учреждениях, а также посещение пляжей, пишет Дойче велле.

Газета Паис, продолжая рассказывать о пересмотре опубликованной ранее статистики, сообщает, что в большей степени корректировка данных о количестве смертей коснулась провинции Каталония. Здесь число зарегистрированных смертей из-за изменившейся методики подсчета и регистрации эпидемических данных уменьшилось почти на 60 процентов. Министр здравоохранения страны заявил изданию, что сейчас статистика позволяет оперировать цифрами, которые в значительно большей степени соответствует происходящему.

В Минздраве Испании предупреждают, что расхождения в статистических данных будут наблюдаться еще в течение нескольких дней.