В России за сутки зарегистрировано 174 летальных исхода от коронавируса

Это самый большой показатель с начала эпидемии. При этом в стране вылечились более 12-ти тысяч человек. При этом новых случаев заражения коронавирусом за сутки по-прежнему чуть менее 9-ти тысяч.
2020-05-26T18:19:01+03:00
2020-05-26T18:19:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 26 мая 2020
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