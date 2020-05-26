Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые появился на публике после сообщений о том, что он заболел коронавирусом

Он уверяет, что провел совещание оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Кадыров рассказал, что заслушал доклады ответственных лиц о ситуации в экономике и здравоохранении. Об этом он написал в своем телеграм-канале, сопроводив текст фотографиями с совещания. Помощник главы Чечни, директор телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев уверяет, что Кадыров здоров и чувствует себя отлично. Ранее он отрицал, что лидер республики болен коронавирусом.

Сообщения об этом со ссылкой на источники несколько дней назад публиковали несколько информагентств и телеграм-канал Baza. Они утверждали, что Кадырова доставили в Москву, при этом его состояние оценивалось от стабильного до тяжелого. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов называл эти данные «сплетнями», но не уточнял, где именно находится глава республики. В то же время депутат Госдумы и советник Кадырова Адам Делимханов пожелал ему защиты «от всего плохого» и исцеления «от всякого недуга», упомянув, что за его здоровье молится множество людей.

Одновременно с этим глава Чечни несколько дней не появлялся на публике, а сообщений о мероприятиях с его участием не было в выпусках новостей. В конце прошлой недели он опубликовал видеопоздравление с праздником Ураза-байрам, но в кадре Кадырова не было. В Кремле же сегодня не смогли прокомментировать информацию о его здоровье. Пока ни разу на эту тему не высказывался и сам чеченский лидер.

Накануне интернет-издание «МБХ медиа» сообщало о том, что самолет Кадырова вылетел из Москвы в Грозный.