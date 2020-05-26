Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает аннулировать штрафы, выписанные в Москве на основе «Социального мониторинга»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предлагает аннулировать штрафы, выписанные в Москве на основе приложения «Социальный мониторинг».

В интервью «Эху Москвы» он сказал, что работа сервиса сопровождается многочисленными сбоями и слишком много людей оспаривают штрафы.

Фадеев подчеркнул, что понимает сложность работы властей в условиях пандемии.

Около половины штрафов за нарушение режима изоляции в столице выписаны людям, у которых подтвержден коронавирус. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По словам Данчикова, на данный момент выписано 54 тысячи штрафов за нарушение режима изоляции.



В московские суды поступило более 230-ти жалоб на штрафы за нарушение режима изоляции. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он уточнил, что непосредственно в его управление подано около 2,5 тысяч жалоб. Соблюдение режима контролируется при помощи сервиса «Социальный мониторинг». Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом, симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил объявить амнистию по штрафам за нарушение режима изоляции. В мэрии к этому не готовы, — дал понять зам.главы аппарата мэра Алексей Немерюк.

В эфире «Эха Москвы» Немерюк подчеркнул, что все деньги от штрафов направляются на борьбу с коронавирусом.

Есть ли сейчас необходимость отменить штрафы за нарушение режима изоляции, и в каких случаях их необходимо выписывать?

Тема штрафов за нарушение за несоблюдение режима изоляции многим оказалась интересна. Прохожие говорили о ней живо и, как правило, высказывались категорически против такого рода наказаний для москвичей. Так, продавец Сергей подчеркнул, что власти не имели права вводить такие нормы.

Адвокат Дмитрий выразил такую же позицию и добавил, что эпидемию используют как повод нажиться на людях.

Против принудительных выплат выступил и таксист Миша, причем он добавил, что не соблюдающих режим изоляции всё же нужно наказывать, но способами, не связанными с выписыванием штрафов.

В целом, против штрафов выступили почти все мои собеседники. При этом, некоторые всё же считали необходимым оставить их только для нарушителей, у которых уже выявили новую болезнь. Среди них была и домохозяйка Ирина.

В свою очередь студент Вадим выступил за то, чтобы отменить все связанные с коронавирусом штрафы. Он подчеркнул, что власти изначально должны были выбрать другую стратегию.

Одним из немногих, кто всё-таки поддержал чиновников, стал банковский работник Игорь. Он подчеркнул, что все введённые ограничения сейчас необходимы.

Историк Кирилл также добавил, что сейчас не время вносить какие-то коррективы в стратегию властей. Оценивать ситуацию нужно будет только позже.

Также среди прохожих были и те, кто говорил, что их не волнуют никакие штрафы, поскольку их лично они не затронули.

Штрафы за нарушение режима изоляции для физических лиц составляют от четырех до пятидесяти тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.