В России возобновилась подготовка к празднованию 75-летия Победы, которое было отложено из-за пандемии коронавируса

Владимир Путин сегодня дал понять, что крупные массовые мероприятия подобного рода уже можно проводить

Президент приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Что касается акции Бессмертный полк, то она пройдет 26 июля. Шествие могут перенести еще на месяц, если сохранятся риски из-за пандемии.

Эпидемиологическая обстановка в армии улучшается весь текущий месяц, — так утверждает министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу уверен, что к началу июня обстановка в Вооруженных силах стабилизируется.

Напомним, — во время подготовки к параду более 300 курсантов и офицеров, которые участвовали в репетициях, заболели — по крайней мере, такие данные были у интернет-издания «Проект».

Ещё за месяц до Дня Победы определённости по поводу военного парада не было. В столице и ряде других регионов уже действовали пропуска, росло число заражённых коронавирусом, а Кремль всё затягивал с ответом. Власти рассматривали несколько вариантов проведения парада, в том числе без зрителей, а также переноса его на осень, чтобы приурочить к окончанию Второй мировой войны. При этом на подмосковном полигоне Алабино подготовка продолжалась. Только 16 апреля на совещании с членами Совета безопасности России президент Путин объявил: парад Победы, а также шествие «Бессмертный полк» 9 мая не состоятся. Он объяснил это очень высоким риском из-за пандемии. Новую дату президент не назвал, пообещав, что рано или поздно парад проведут. Чуть раньше ветеранские организации призвали Путина отложить мероприятие. В День Победы военная часть ограничилась воздушным парадом в Москве и ещё нескольких десятках городах страны. После этого тема новой даты ненадолго выпала из поля зрения СМИ. К ней вернулись на прошлой неделе после того как несколько источников близких к Кремлю изданию РБК рассказали: администрация президента обсуждает возможность провести парад одновременно с голосованием по поправкам в конституцию 24 июня. Несмотря на то, что это среда, будний день могут объявить выходным, чтобы воодушевить людей после карантина. Новую дату источники объяснили тем, что в этот день в 45-м году на Красной площади прошёл исторический парад Победы. В свою очередь, собеседники в Минобороны дали понять газете Коммерсант: раньше осени парад проводить не стоит из-за коронавируса. В числе возможных дат в ведомстве назвали 3 сентября, на которую в России, несмотря на трагедию в школе Беслана перенесли дату окончания Второй мировой войны, и даже 7 ноября. В этот день в Советском Союзе проходил парад в честь годовщины Октябрьской революции, а в 41-м году войска прямо с Красной площади уходили на фронт.

Шествие «Бессмертный полк» власти наметили на 26 июля, в день военно-морского флота. Президент Путин не исключил, что акцию могут перенести на поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

Выбор даты 24 июня вполне предсказуем, — читает писатель и историк Николай Сванидзе.

Сванидзе надеется, что в ближайшие недели в России не будет новой вспышки коронавирусной инфекции.



Организаторы шествия «Бессмертный полк» уверены, что к 26 июля успеют все подготовить, — сказал «Эху Москвы» руководитель исполкома одноименного движения Артем Хуторской.

Свою помощь в организации акции пообещали «Волонтеры Победы».