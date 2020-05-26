Российский бизнесмен совершил крупнейшую покупку на лондонском рынке недвижимости с начала пандемии

Газета The Times пишет, что некий владелец «ведущей энергетической группы» — его имя не называется — увидел дом в рамках виртуального тура и лишь ждал, когда можно будет совершить покупку. Сделку до недавнего времени нельзя было закрыть из-за карантина. Как утверждается, предприниматель отдал за недвижимость в центре британской столицы почти 19 миллионов долларов.
2020-05-26T17:33:16+03:00
2020-05-26T17:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 26 мая 2020
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