США обвинили Россию в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии

По данным Африканского командования, на помощь армии мятежного маршала Халифа Хафтара недавно транзитом через Сирию прибыли российские истребители и бомбардировщики. Военные заверяют, что самолеты перекрасили для сокрытия их происхождения.

Предполагается, что они должны обеспечить поддержку с воздуха для ЧВК Вагнера, которые принимают участие в гражданской войне.

В думском Комитете по обороне заявление американских военных назвали фейком. Депутат Андрей Красов в разговоре с агентством «Интерфакс»отметил, что Россия выступает за прекращение кровопролития в Ливии и призывает все стороны конфликта сесть за стол переговоров.