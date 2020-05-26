Алексей Герман-младший: Киностудия «Ленфильм» находится на гране дефолта

Киностудия «Ленфильм» находится на гране дефолта. Об этом сообщил член Совета директоров киностудии, режиссер Алексей Герман-младший в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«На данный момент никакого понимания по допсоглашениям по реструктуризации кредитов нет. Одобренная президентом история про дополнительную субсидию на 465 млн рублей для студии не оформлена. Продажа участка на улице Тамбасова, о которой давно все говорили и все-таки согласовали, невозможна, потому что за много месяцев оценка устарела. Студия не может реализовать этот участок и смягчить долговое бремя. Таким образом, у нас осталось меньше месяца, и существует реальная угроза дефолта», — заявил он.

Среди причин кризисной ситуации А.Герман назвал недофинансирование на протяжении нескольких лет со стороны Минкультуры РФ и Фонда кино, провал в прокате фильма «Контрибуция» Сергея Снежкина и несостоявшуюся передачу «золотой коллекции» фильмов киностудии. «Когда эти кредиты брались, речь шла о возврате «золотой коллекции», которая должна была генерировать достаточно серьезную сумму. Это было много лет назад, и с тех пор фактически никакого движения не было», — добавил режиссер.

Вместе с тем А.Герман отметил, что в поручении президента РФ Владимира Путина «крайне четко прописаны те пункты, благодаря которым «Ленфильм» может избежать дефолта 20 июня 2020 года». «Например, речь идет о дополнительном соглашении к кредитному договору, которое реструктурирует долги и позволяет студии некоторое время не платить проценты. Если немедленно не будут предприняты действия по выполнению этих поручений, то меньше чем через 30 дней будет объявлен дефолт», — подчеркнул он, назвав сложившуюся вокруг киностудии ситуацию «абсолютно недопустимой».

«Почему нет согласования с банком? Почему нет понимания по субсидии? Какие проекты будет делать студия? На эти вопросы ответа нет», — написал А.Герман в комментарии под видеообращением.