Глава Чечни лично провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что в целом ситуация в больницах и в экономике стабильна. К публикации приложена фотография из зала заседания, однако разглядеть главу Чечни на ней непросто, так как он сидит в отдалении.

Ранее источники информационных агентств писали, что Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус. Его ближайшие соратники отреагировали на эту информацию по-разному. Спикер регионального парламента Магомед Даудов сообщение о болезни опроверг, тогда как депутат Госдумы Адам Делимханов написал, что молится об исцелении Кадырова от недуга.