Несколько балконов обвалились с жилого дома в центре Петербурга

В тоже время, чиновники утверждают, что здание не было аварийным.

Четыре балкона рухнули на тротуар с жилого дома на Кирочной улице. Инцидент произошел около 11 утра. По словам очевидцев, сначала упала конструкция с шестого этажа, под ее тяжестью обвалились и нижние балконы. Несмотря на то, что дом находится в центре Петербурга, никто из прохожих не пострадал. На место практически сразу же приехали спасатели, они оцепили тротуар и проезжую часть. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной происшествия. В тоже время, глава Центрального района города Максим Мейксин в разговоре с журналистами издания Фонтанка.ру сказал, что дом не был аварийным. Он отметил, что у фасада были некие проблемы со штукатуркой, но никаких ремонтных работ там не велось.

Шестиэтажный дом на Кирочной, 20 построили в тридцатые годы прошлого века. Капитальный ремонт в нем запланирован на следующий год.