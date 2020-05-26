Президент Владимир Путин назначил парад к 75-летию Победы на 24 июня

В рамках дистанционной встречи с министром обороны Сергеем Шойгу он поручил начать подготовку к нему не только в столице, но и в других городах.

Выбор даты Путин обосновал ее историческим значением. 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся первый парад Победы, в котором приняли участие солдаты и офицеры, воевавшие на разных фронтах Великой Отечественной войны. К параду 2020 года президент призвал обеспечить безопасность в условиях эпидемии коронавируса. Помимо этого, день 24 июня может быть объявлен выходным, сообщил источник агентства «Интерфакс». Уже известно, что на парад в Москву в новую дату приедут лидеры Казахстана и Молдавии.

Путин назвал и день, когда планируется провести шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате – 26 июля. Тогда в России будет отмечаться День Военно-морского флота, который также будет сопровождаться парадами. При этом президент не исключил, что акция может быть вновь перенесена, если ситуация с коронавирусом будет оставаться неблагоприятной.

Изначально парад Победы и шествие «Бессмертного полка» должны были состояться 9 мая, но были отложены из-за эпидемии коронавируса. При этом в День Победы Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве, после чего мимо него маршем прошел почетный караул. В небе над столицей, в свою очередь, прошел авиапарад.