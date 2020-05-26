Член СПЧ Сванидзе назвал предсказуемым выбор даты 24 июня для проведения парада Победы

Журналист, историк, член Совета по правам человека Николай Сванидзе назвал предсказуемым выбор даты 24 июня для проведения парада Победы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это предсказуемый выбор — об этом давно идет речь. 24 июня 1945 года в Москве был знаменитый сталинский парад на Красной площади, когда к подножию Мавзолея бросали гитлеровские знамена. Шла речь о том, что Путин назначит на эту дату новый парад, чтобы как бы была параллель: Сталин победил в войне, а Путин вроде бы как победил коронавирус. Сразу две эти победы и отметим одним парадом», — сказал Н.Сванидзе.

Как стало известно, президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. Марш «Бессмертного полка», по словам президента, планируется провести в этом году в День ВМФ 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.