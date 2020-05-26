Глава исполкома «Бессмертного полка» Хуторской заверил,что активисты успеют подготовиться к проведению шествия 26 июля

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской заверил, что активисты успеют подготовиться к проведению шествия к обозначенному президентом РФ Владимиром Путиным сроку 26 июля. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается шествия «Бессмертного полка», думаю, президент правильно сказал, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Надеюсь, что она позволит провести марш. Подготовиться успеем — времени более чем достаточно», — отметил А.Хуторской.

Он также поприветствовал решение главы государства провести парад Победы на Красной площади 24 июня. «Это не просто здорово, но еще и очень символично, ведь именно в этот день прошел самый грандиозный парад Победы. Это один из главных парадов в истории СССР в принципе», — пояснил А.Хуторской.

Как стало известно, президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. Марш «Бессмертного полка», по словам президента, планируется провести в этом году в День ВМФ 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.