Директор «Насилию.нет»: Обсуждать открытое письмо дочери писателя Успенского нужно

Обсуждать открытое письмо дочери писателя Эдуарда Успенского Татьяны, которая обвинила отца в домашнем насилии и призвала не называть его именем литературную премию, нужно, чтобы донести до людей изменения в общественной системе взглядов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

«Это нужно обсуждать, и это задача всего общества в целом и каждого человека. Здесь может быть два подхода. Первый – сразу прийти, осудить и всячески изменить отношение к этому человеку. Я за другой подход. Я считаю, что действительно мы все жили в том мире, где, к сожалению, многое было нормальным. Сегодня уже норма меняется и не стоит бить детей ремнем, как раньше могли позволить себе люди и не стеснялись об этом сказать, действительно меняется отношение к женщине и к тому, что женщина – это человек», — сказала она.

А.Ривина отметила, что открытое письмо Татьяны Успенской «лишний раз говорит о том, что совершенно любой человек может дома выглядеть совсем иначе и делать так, что его близкие страдают».

«Нам всем надо учиться и стараться создавать тот мир, в котором этого не будет», — заключила А.Ривина.

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна обратилась в открытом письме к директору Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной с просьбой не называть премию в области детской литературы именем ее отца. В письме сказано, что «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть, прежде всего, добрым и нравственным», тогда как Э.Успенский «был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие».

Российская государственная детская библиотека отказалась убирать имя писателя из названия премии. Директор библиотеки Мария Веденяпина сообщила журналистам, что библиотека рассматривает не личные качества писателя, а его вклад в детскую литературу.

Ранее Российская государственная детская библиотека провела конкурс на лучший логотип Премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского. Он завершился 25 мая, итоги подведут 1 июня.