Полиция назвала плановой проверку, проведенную на территории рынку «Фуд Сити»

Действия сотрудников МВД не повлияли на работу ТЦ – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании-собственника объекта.

Ранее источники информационных агентств утверждали, что на территории ранка работают сотрудники уголовного розыска и ОМОН. Представители «Фуд Сити» говорили, что проверка связана с противодействием нарушению общественного порядка. В середине мая на парковке у здания рынка собрались несколько сотен торговцев. Тогда сообщалось, что причиной их недовольства стало повышение арендной платы, однако администрация уточнила, что конфликт был связан с недостатком торговых площадей и в тот же день вопрос был решен.