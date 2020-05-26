ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию за грубое задержание на митинге

Согласно решению, опубликованному на сайте Европейского суда по правам человека, Лилия Гремина должна получить почти 8 тысяч евро. Суд признал, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о свободе и личной неприкосновенности, а также запрете пыток и обращения, унижающего достоинство.

Как пишет сайт «Медиазона», Гремина была задержана в марте 2007 года перед «Маршем несогласных». По словам пенсионерки, ей заламывали руки и ударили по спине. В отделении женщине стало плохо и она вызвала «скорую».