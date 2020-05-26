Министерство связи не поддержало законопроект о разблокировке Телеграмма

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отзыв ведомства. Претензии, в частности возникли к используемым в документе терминам и формулировкам, которые могут трактоваться слишком широко. Один из инициаторов законопроекта, депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, сказал, что все равно намерен внести инициативу в Госдуму.

Авторы предлагают запретить блокировать «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации», указывая на то, что Телеграм используют, в том числе, оперативные штабы Москвы и Подмосковья, чтобы информировать граждан о текущей ситуации с коронавирусом.

Мессенджер начали блокировать два года назад после того, как он отказался предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования.