Выпускники СПбГУ потребовали признать недопустимыми отношения между преподавателями и студентами

Они написали открытое письмо на имя ректора вуза.

В отношениях со студентами, которые могут находиться в прямой зависимости от преподавателей, авторы обращения видят опасность злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников вузов. Подобные отношения, говорится в документе, нельзя считать проявлением частной жизни.

Авторы письма утверждают, что лично наблюдали любовные связи между студентами и университетскими преподавателями, а некоторые в них непосредственно состояли. Кроме того, они жалуются на случаи бытового сексизма.

Наконец, они вспомнили убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего доцента вуза, историка Олега Соколова. О его отношениях со студентками было известно давно, говорится в письме, однако никаких мер не предпринималось.

Теперь же, как требуют авторы документа, университет должен в своем кодексе прописать недопустимость подобных связей, а также создать раздел на сайте, где каждый мог бы анонимно сообщать о случаях домогательств.

Ранее с подобным открытым письмом обратились студенты и аспиранты МГУ. Документ появился после публикации журнала DOXA о домогательствах со стороны преподавателей филологического факультета.