Агентство Блумберг сообщает о глубоком экономическом кризисе в Швеции, связанном с короновирусом и мерами, которые власти принимают для борьбы с ним.

Агентство сообщает, что Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. Отказ кабинета министров от введения строгих ограничений из-за пандемии привел к резкому росту уровня безработицы. Управление статистики Швеции информирует, что в минувшем месяце безработица увеличилась почти до 8 процентов, что значительно выше прогнозов. Местные аналитики утверждают, что если спрос на товары и услуги не восстановится, число потерявших работу может вырасти до 17 процентов от всего количества занятых оплачиваемой трудовой деятельностью. Пытаясь справиться с ситуацией, власти обсуждают законопроект, который облегчит работодателям процесс увольнения сотрудников. Эти планы сразу ж встретили отпор и жесткую критику со стороны профсоюзов и находящихся в оппозиции левоцентристских и левых политических партий. Глава крупнейшей из них заявил в интервью Общественному шведскому телевидению, что если эти намерения не будут отозваны, его сторонники объявят премьер-министру Стефану Левену вотум недоверия. Лидер фракции Умеренных в Риксдаге заявил, что поддержит эту инициативу своих коллег-депутатов.

Противники правящей социал-демократической партии Швеции называют готовящиеся меры правительства худшей атакой на права трудящихся за последние десятилетия.