Песков:Ссылка на не принятые статьи Конституции во внесенных Путиным в Думу поправках не является юридической ошибкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ссылка на еще не принятые статьи Конституции в пояснительной записке к внесенным президентом в Думу поправках к закону об образовании не является юридической ошибкой. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

«Это совершенно нормально, поскольку эти поправки (в Конституцию – ЭМ) на повестке дня, это же тезис. Поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок», — сказал он.

21 мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, акцентирующие воспитательную составляющую в российских школах. Он предложил дополнить определение «воспитания», закрепив в законе также то, что воспитание должно быть направлено и на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям». При этом воспитание станет частью образовательной программы.