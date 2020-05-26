Песков: Амнистия по штрафам за нарушение самоизоляции – не тема президента, это вопрос к руководителям регионов

В Кремле переадресовали вопрос о возможности амнистии по штрафам за нарушение самоизоляции к руководителям регионов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

«Здесь нет какого-то четкого мнения. В данном случае это не вопрос президента. Это все-таки вопрос реализации тех самых полномочий, дополнительных полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарными ситуациями, связанными с коронавирусом», — сказал он.