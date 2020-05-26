В девяти регионах России остался недельный запас защитных костюмов для медиков

Об этом сообщила зам.главы Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина. По ее словам, это Костромская, Архангельская, Свердловская области, Татарстан. Ряд регионов данные не представили. Среди них Москва и Дагестан.