Парад Победы состоится в Москве 24 июня

Об этом объявил Владимир Путин. Сегодня он приказал начать подготовку к этому мероприятию. Во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу он сказал. Что риски для всех участников парада должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены"

Что касается акции «Бессмертный полк», то она пока запланирована на 26-е июля.