В России наблюдается тенденция к росту смертности в работоспособном возрасте

В Минздраве полагают, что значительную роль в этом играет алкоголь.

С января по март прошлого года в России умерло свыше 36,5 тысяч трудоспособного населения, в этом году — более 37300, сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он отметил серьезное повышение смертности в апреле в Москве — почти 11900 против примерно 10 тысяч годом ранее. В числе главных причин не только коронавирус, но и наркологические проблемы, считает Брюн. Он подчеркнул, что собственно от алкоголизма человек не умирает, смертность от отравлений алкоголем в России составляет 5-6 тысяч человек в год.

А вот от причин, вызванных злоупотреблением спиртного, его воздействием в том числе на системы кровообращения, сердечную, нервную, снижение иммунитета – 35-50 тысяч, но это как считать, добавил Брюн. Помочь в снижении этого показателя, по его мнению, может допуск наркологов в трудовые коллективы. Цель — выявить тех, кто злоупотребляет алкоголем и им помочь.

Работодатели должны поспособствовать такой работе специалистов, отметил Брюн, признав, что пока с этим наблюдаются трудности.