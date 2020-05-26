Силовики пришли с проверкой на столичный рынок Фуд Сити, где недавно сотни торговцев провели стихийную акцию протеста

Рынок на Калужском шоссе рядом с МКАДом проверяют сотрудники уголовного розыска и омоновцы, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения информации нет. По словам очевидцев людей не впускают на территорию Фуд сити и не дают оттуда выйти. У всех, кто на рынке, силовики проверяют документы, сообщает телеканал РЕН. По его данным там проводят плановое мероприятие по проверке паспортно-визового режима. Напомню, 15 мая на рынке прошла стихийная акция, в ней участвовали сотни продавцов одной из республик Закавказья. Многие судя по видео в СМИ и соцсетях были без масок, люди также не соблюдали социальную дистанцию — требования, введённые и-за коронавируса. Акцию пресекли полицейские и Росгвардия, никого не задержали.

Администрация Фуд Сити отрицала, что к акции привело повышение арендной платы за помещения. Там уверяли, что на территории рынка по рекомендации Роспотребнадзора сильно сократили торговые площади, которые предназначались для размещения сезонных продуктов. Владельцы заверили, что конфликт уже улажен.

В прошлом году силовики тоже приходили на рынок Фуд сити. Полиция тогда объяснила свои действия проверкой как торговцы соблюдают миграционное законодательство.