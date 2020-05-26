Удальцов: Представители «Левого фронта» подали в мэрию заявку на проведение митинга 7 июня в Москве

Представители «Левого фронта» подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга с требованием увеличения поддержки населения в условиях пандемии 7 июня в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Тематика нашей акции состоит из двух частей. Это социальный блок с главной темой – увеличение поддержки населения в кризисной ситуации. Мы считаем, что сегодняшние выплаты, субсидии различные недостаточны, и они не оказывают полноценной поддержки тем, кто лишился работы и у кого снизились или закончились доходы. И второй блок – политический. Мы считаем, что сегодня протаскивать любой ценой голосование по Конституции – это опять же способствует расколу в обществе», — сказал он.

Представители «Левого фронта» призвали мэрию с начала июня снять полный запрет на проведение массовых акций и начать согласовывать митинги в столице. «Мы считаем, что сохранение такого запрета на любые общественно-политические мероприятия будет только накалять ситуацию в обществе и рано или поздно может привести к стихийным выступлениям», — отметил С.Удальцов.

Акцию планируется провести 7 июня на Площади Революции.