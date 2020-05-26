Петербуржцы пишут стихи на заборе, где была фреска Бродского

Изображение замазали, но горожане стали оставлять на свежей краске поэтические строки.

Сейчас забор между домами на улице Пестеля снова покрасили блёкло-розовой краской, однако надписи могут появиться в любое время. Художник Олег Лукьянов перенёс портрет Иосифа Бродского на стену напротив дома, где расположены знаменитые «полторы комнаты» поэта. Автор нанёс граффити 24 мая, в день восьмидесятилетия нобелевского лауреата. Сотрудники музея Бродского сообщили, что рядом появилось прекрасное место для селфи. Однако уже на следующий день изображение уничтожили по указанию завхоза школы №189, которой принадлежит забор. Петербуржцы пытались убрать краску и штукатурку, которыми покрыли портрет.

Однако как только они отлучались, из школы выходил рабочий и снова замазывал стену. Вернуть фреску не удалось, и на пятне краски, где она была, стали писать стихи. За сутки там возникали и исчезали цитаты из произведений Бродского, и творчество безымянных авторов. Все строки неизменно замазывал краской всё тот же рабочий.

Автор готов восстановить фреску, если администрация школы изменит свою позицию.