Мэрия: Подростки больные вирусом также несут ответственность за нарушение режима самоизоляции

По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, несовершеннолетние больные вирусом также несут административную ответственность, но по другой процедуре. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«С точки зрения больного коронавирусом, взрослый или ребенок, он все равно является носителем. И если он выходит на улицу, то он может заразить других окружающих. Риск здесь одинаковый. Но с точки зрения административного производства да, у несовершеннолетних другая процедура, но она тоже есть. Составляется протокол, который отправляется в комиссию по несовершеннолетним, которая рассматривает этот документ. И уже потом определяет меру ответственности, которая может быть применена к опекунам (родителям). Но с точки зрения самой ответственности, она тоже присутствует», — сказал Е.Данчиков.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко, многие граждане «не понимали, что такая мера существует, и в их обязанность входит ее соблюдение.
«Из общения с той группой добросовестных людей мы пришли к выводу, что многие не понимали, что есть такая мера, которую они должны соблюдать – это их обязанность в этом периоде. Это мера они должны соблюдать. Мы с начала мая рассылаем на следующий день людям, которые попадают в реестр, смс-сообщения, поскольку у них одни сутки по нормативным документам, что они находятся в соответствующем списке, в случае неустановки приложения, предусматривается административная ответственность», — пояснил министр Лысенко.
Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.
Мэрия: Подростки больные вирусом также несут ответственность за нарушение режима самоизоляции
По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, несовершеннолетние больные вирусом также несут административную ответственность, но по другой процедуре. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».