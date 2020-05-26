Представители мэрии встретятся с программистами из сообщества «Хабр», чтобы обсудить решения в сфере IT в условиях пандемии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

«У нас в ближайшее время запланирован такой диалог. Пусть все профессионалы приходят, с моей стороны придет не один Лысенко, а команда людей, которые действительно технически понимают детали, которые люди спрашивают. Мы зовем всех, кто считает себя специалистом в этой сфере и готов профессионально вести диалог. Есть уважаемое сообщество «Хабр», и два дня назад они делали материал, правда не совсем корректный. Мы там и поговорим со всеми. Здравые идеи мы с удовольствием будем реализовывать», — сказал он.