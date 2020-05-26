«Открытые медиа»: Российская детская государственная библиотека не откажется от вручения премии Эдуарда Успенского

Это сообщает интернет-издание Открытые медиа. Не называть награду именем писателя попросила его дочь.

Автор добрых детских книжек о героях Простоквашино, а также Чебурашке, Крокодиле Гене и других персонажах был очень жестоким человеком. Об этом пишет Татьяна Успенская. Она утверждает, что нормой жизни Эдуарда Успенского были «грубость и хамство, контроль и принуждение». Письмо директору российской детской библиотеки приводит издание Собеседник. Дочь писателя в нем рассказала о домашнем насилии — физическом, психологическом и эмоциональном — со стороны отца. Он по её словам также вел себя с женой, внуками, детьми другой супруги, телеведущей Элеоноры Филиной. Успенская пишет, что её отец много пил. Вместо помощи психологов лечился в секте Виктора Столбуна, которая жестоко обращалась с детьми в советское время.

По словам дочери одного из самых известных детских писателей он «знал об избиениях детей, которые практиковали в секте, но восхищался Столбуном и его методами, приводил туда знакомых и друзей. Успенская осудила и показную идиллию: внуки писателя при приезде телевизионных групп должны были изображать счастливую семью. Имя человека, который много лет практиковал насилие, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература, заключила Успенская.

Ранее другая жена писателя Элеонора Филина, о которой также идет речь в письме, в эфире Первого канала называла Успенского «очень жёстким человеком, почти тираном». Их брак продлился 6 лет, супруги развелись в 2011м году. Успенский умер в августе 2018го года.

Татьяну Успенскую поддержал детский писатель, друг семьи Валентин Постников.

Проблему домашнего насилия необходимо обсуждать не для того, чтобы очернить конкретного человека, а чтобы донести до людей изменения в общественной системе взглядов, — считает руководитель центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

Эдуард Успенский – автор многочисленных детских книг. Он придумал таких персонажей как Крокодил Гена и Чебурашка, кота Матроскина, дядю Федора, братьев Колобков. Успенский умер в 2018-м году .